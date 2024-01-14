Министр иностранных дел КНДР собралась в Россию

Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй посетит Россию с понедельника по среду.

Об этом сообщило в воскресенье китайское информационное агентство CGTN со ссылкой на госСМИ Северной Кореи, пишет "Европейская правда".

"Министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Чхве Сон Хуэй посетит Россию с 15 по 17 января", – говорится в сообщении.

Визит состоится по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова, и на фоне подтверждений того, что Россия начала применять полученные от КНДР ракеты в войне против Украины.

11 января генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что предварительная экспертиза подтверждает использование Россией ракет из Северной Кореи во время одного из последних обстрелов Украины.

В четверг Государственный департамент США ввел санкции против трех российских компаний и одного физического лица, причастных к передаче и испытанию северокорейских баллистических ракет.

В октябре Белый дом заявил, что режим северокорейского диктатора Ким Чен Ына предоставил 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов России.

По оценкам военной разведки Южной Кореи, КНДР предоставила России более миллиона артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины.