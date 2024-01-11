В Ісландії почали моніторинг найактивнішого вулкана країни через загрозу виверження
Департамент цивільного захисту та управління надзвичайними ситуаціями Ісландії 11 січня почав посилене спостереження за вулканом Грімсвотн на півдні країни через зростання його активності.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reykjavik Grapevine.
Ісландська влада оголосила так звану фазу невизначеності щодо Грімсвотну через йокульлауп, який триває останні кілька днів. Це ісландське слово, яким називають характерні для тамтешніх вулканів паводки в результаті виверження під льодовиком.
Окрім йокульлаупу, в районі Грімсвотну вранці 11 січня зафіксували землетрус магнітудою 4,7 – найбільший з початку спостережень у 1991 році.
Ісландський геолог Магнус Тумі Гудмундссон вважає, що вулкан зараз перебуває в періоді підвищеної активності, який може тривати від 60 до 80 років.
Востаннє йокульлауп у Грімсвотні відбувся у 2004 році. Раніше після нього щонайменше двічі – у 1934 і 1922 роках – наставало виверження вулкана. Водночас "льодовикові повені" траплялися й без виверження, наприклад у 2021 та 2022-му.
Нагадаємо, що 18-22 грудня минулого року на ісландському півострові Рейк’янес тривало виверження вулкана, яке було інтенсивнішим, ніж попередні виверження у цій частині Ісландії.
Були побоювання, що потік лави піде у напрямку міста, тому Гріндавік намагалися завчасно захистити за допомогою мурів. Місцевих мешканців кілька разів евакуйовували – на етапах очікування виверження і тоді, коли воно врешті почалося.
У тижні, що передували виверженню, цей район потерпав від значних підземних поштовхів, внаслідок чого на дорогах з’явилися глибокі тріщини і постраждали домівки багатьох мешканців Гріндавіка.