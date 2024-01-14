СМИ: Германия планирует отправить фрегат в Красное море в рамках миссии ЕС

Германия в рамках миссии ЕС хочет отправить фрегат "Гессен" в Красное море, где корабль должен помочь в отражении нападений йеменских хуситов и защитить морское движение.

Об этом сообщило издание Die Welt со ссылкой на источники в Берлине и в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, фрегат, который специализируется на противовоздушной обороне, должен выйти в море 1 февраля.

Фрегат "Гессен", иллюстративное фото

Германия хочет принять участие в миссии ЕС по защите морского движения в Красном море от атак хуситов.

"Гессен" будет одним из как минимум трех фрегатов или эсминцев, которые, согласно так называемой концепции кризисного менеджмента Европейской службы внешних действий, нужны для развертывания в минимальном количестве.

Корабль ВМС Германии имеет радиолокационную разведку, способную одновременно обнаруживать 1000 целей, зенитные ракеты и ударные вертолеты.

Недавно фрегат провел шесть месяцев в путешествиях в рамках усилий НАТО в Северном море и Арктике для учений и сдерживания России.

Согласно планам, новая миссия ЕС в Красном море должна быть утверждена на встрече глав МИД стран ЕС 19 февраля и начнет работу до конца февраля. Сначала ее мандат будет ограничен одним годом.

Хуситы – политическая и военная группировка, которая контролирует значительную часть Йемена, в том числе столицу. Их поддерживает Иран, заклятый враг Израиля.

Хуситы заявляют о своей поддержке ХАМАС и утверждают, что они нацеливаются на любое судно в Красном море, направляющееся в Израиль или принадлежащее ему.

В ночь на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.

Позже в ночь на 13 января США нанесли удар по военному объекту повстанцев-хуситов в Йемене.