Словенські лікарі почали загальний страйк після провалу переговорів з урядом

Словенські лікарі та стоматологи у понеділок почали загальний страйк після провальних переговорів з урядом та одноденного страйку минулого тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Euractiv.

Страйк очолює найбільша профспілка лікарів і стоматологів у країні Fides.

Вона вимагає від уряду усунути різницю в оплаті праці між молодшими і старшими лікарями.

"Ми справді не хочемо страйку, але ми вважаємо уряд відповідальним за нього, оскільки він не зміг виконати свої зобов'язання", – заявила в неділю офіційна представниця Fides Ана Ліна Водушек.

Минулого року молодшим лікарям підвищили оплату праці на тлі скарг, що через низьку зарплату вони залишають країну.

Тепер профспілка вимагає усунути диспропорцію, що виникла, і підвищити зарплати старшим лікарям.

Fides звинуватила уряд у затягуванні вирішення конфлікту щодо заробітної плати.

А уряд стверджує, що питання лікарів будуть вирішені в межах ширшої реформи оплати праці в державному секторі, яка була відкладена через величезні витрати на реконструкцію після повеней у серпні 2023 року.

Починаючи з понеділка, надання медичних послуг у Словенії буде серйозно ускладнене. Водночас вагітним жінкам, дітям і людям похилого віку будуть надавати нетермінову допомогу.

Страйк медиків розпочинається через кілька днів після того, як судді розпочали двотижневу акцію протесту, щоб висловити свою незгоду із рівнем зарплат, який, на їхню думку, не відповідає зарплатам високопосадовців в інших двох гілках влади.