Словенские врачи начали всеобщую забастовку после провала переговоров с правительством

Словенские врачи и стоматологи в понедельник начали всеобщую забастовку после провальных переговоров с правительством и однодневной забастовки на прошлой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Euractiv.

Забастовку возглавляет крупнейший профсоюз врачей и стоматологов в стране Fides.

Он требует от правительства устранить разницу в оплате труда между младшими и старшими врачами.

"Мы действительно не хотим забастовки, но мы считаем правительство ответственным за нее, поскольку оно не смогло выполнить свои обязательства", – заявила в воскресенье официальный представитель Fides Ана Лина Водушек.

В прошлом году младшим врачам повысили оплату труда на фоне жалоб, что из-за низкой зарплаты они покидают страну.

Теперь профсоюз требует устранить возникшую диспропорцию и повысить зарплаты старшим врачам.

Fides обвинила правительство в затягивании решения конфликта по заработной плате.

А правительство утверждает, что вопросы врачей будут решены в рамках более широкой реформы оплаты труда в государственном секторе, которая была отложена из-за огромных расходов на реконструкцию после наводнений в августе 2023 года.

Начиная с понедельника, оказание медицинских услуг в Словении будет серьезно затруднено. В то же время беременным женщинам, детям и пожилым людям будут оказывать несрочную помощь.

Забастовка медиков начинается через несколько дней после того, как судьи начали двухнедельную акцию протеста, чтобы выразить свое несогласие с уровнем зарплат, который, по их мнению, не соответствует зарплатам высокопоставленных чиновников в других двух ветвях власти.