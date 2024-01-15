В Берлин снова съехались на протест фермеры с тысячами тракторов

В понедельник в Берлине снова собралась большая акция протеста фермеров, которые прибывают со всего региона со своей сельхозтехникой.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Участники демонстрации начали съезжаться со всей страны еще с вечера воскресенья, многочисленные тракторы были на пути к центру также ночью и утром в понедельник. Всего ожидают около 5000 тракторов или другой техники и около 10 тысяч человек.

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На технике висят плакаты против отмены субсидий и с более широкими жалобами на власть, в том числе "хищения", "кумовство" и "разжигание войны".

Акции протеста запланированы также в нескольких других городах.

На протесте в Берлине планирует выступить также министров финансов Кристиан Линднер от "Свободных демократов".

Между тем лидеры коалиционных партий – СДПГ, "Зеленых" и "Свободных демократов" пригласили руководителей фермерских организаций на обсуждение в понедельник.

Тысячи фермеров протестовали в Германии также в течение пятницы.

Как известно, причинами протестов стали планы правительства отменить налоговые льготы на дизель для сельхозтехники. На этом этапе в правительстве уже говорят о постепенной отмене льготы на дизель и готовы отказаться от сначала запланированной отмены налоговых исключений для сельскохозяйственной техники. Фермеры требуют оставить все имеющиеся у них привилегии.

Население Германии в основном с пониманием относится к протестам.