ЗМІ: Туреччина пропустить форум у Давосі через його позицію щодо війни в Газі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав посадовцям своєї країни пропустити цьогорічний Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі через позицію його організаторів щодо війни Ізраїлю проти ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

За словами неназваних посадовців, міністр фінансів Туреччини Мехмет Сімсек планував відвідати цьогорічний ВЕФ, поки Ердоган, який критикує війну Ізраїлю проти ХАМАС, не скасував це рішення.

Засновник та виконавчий голова форуму Клаус Шваб засудив терористичні атаки ХАМАС проти Ізраїлю після того, як терористичне угруповання вбило близько 1200 осіб під час свого нападу в жовтні.

Хоча Шваб також закликав вжити заходів для захисту цивільного населення Гази після початку ізраїльської операції, ця заява обурила турецьких політиків.

Рішення Ердогана відкликати своїх високопосадовців з саміту ускладнює зусилля Туреччини відновити зв'язок зі світовими інвесторами на тлі зменшення інвестицій в країну останніми роками через економічну політику Анкари.

Раніше Ердоган заявив, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу нічим не відрізняється від німецького диктатора Адольфа Гітлера, порівнявши операцію Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС у Газі з винищенням нацистами євреїв.

Війна в Газі, яку Ізраїль розпочав у відповідь на безпрецедентну атаку ХАМАС 7 жовтня, призвела до вбивства майже 24 тисяч палестинців, спустошення величезних масивів Гази. Близько 85% з 2,3 мільйона жителів території були вигнані з домівок.

Війна призвела до різкого зростання напруженості в регіоні: Ізраїль майже щодня обмінюється обстрілами з ліванським бойовим угрупованням "Хезболла" та підтримуваними Іраном бойовиками, які атакують об'єкти США в Сирії та Іраку.

Крім того, єменські повстанці-хусити атакували міжнародне судноплавство, спричинивши хвилю авіаударів США та союзників минулого тижня.

А в Міжнародному суді ООН почалися слухання за звинуваченням Ізраїлю в геноциді палестинського населення.