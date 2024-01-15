Британія запровадила санкції через "національний день" боснійських сербів

Уряд Великої Британії оголосив про санкції щодо боснійського маркетингового агентства Mania, яке допомогло організувати "національний день" Республіки Сербської у Боснії і Герцеговині попри те, що той вважається антиконституційним.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в пресрелізі британського уряду.

Санкції означають, що боснійське агентство, що долучилося до організації "національного дня" Республіки Сербської, тепер підлягає замороженню активів та не може вести бізнес з британськими компаніями.

За словами заступника міністра закордонних справ Британії Лео Докерті, Mania заплямувало свою репутацію, отримавши вигоду від незаконної події, що розколювала суспільство, – одностороннього проголошення Республіки Сербської в 1992 році.

"Наші сьогоднішні дії мають стати попередженням для інших, чи то політиків, чи то бізнесменів, які прагнуть дестабілізувати країну", – сказав Докерті.

У пресрелізі йдеться, що Додік та інші діячі ентитету раніше використовували цей захід як засіб для просування сепаратистської риторики в порушення конституції країни, заперечення геноциду в Сребениці та прославляння воєнних злочинців, засуджених за злочини проти людяності.

Раніше два американські винищувачі пролітали над Боснією на знак підтримки цілісності балканської країни через дедалі більш сепаратистську політику проросійського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка.

Перед цим посольство США в Сараєві заявило, що ці дії в межах навчання є прикладом передового військового співробітництва, яке сприяє миру і безпеці на Західних Балканах, а також демонструє прихильність Сполучених Штатів до забезпечення територіальної цілісності Боснії і Герцеговини перед обличчям сепаратистської активності.

Наприкінці грудня Мілорад Додік укотре оголосив про погрози проголосити незалежність у разі ухвалення високим представником міжнародної спільноти в БіГ закону про власність.

На заяви Додіка відреагував офіс високого представника в БіГ, нагадавши, що суб’єкти Боснії і Герцеговини за Конституцією не мають права на відокремлення. У посольстві США в Сараєві також пообіцяли, що не "будуть стояти осторонь".

А міністр внутрішніх справ Федерації БіГ Рамо Ісак, коментуючи погрози президента Республіки Сербської, заявив: якщо Додік оголосить незалежність об 11:00, то вже об 11:01 опиниться за ґратами.

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