Британия ввела санкции из-за "национального дня" боснийских сербов

Правительство Великобритании объявило о санкциях в отношении боснийского маркетингового агентства Mania, которое помогло организовать "национальный день" Республики Сербской в Боснии и Герцеговине несмотря на то, что тот считается антиконституционным.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в пресс-релизе британского правительства.

Санкции означают, что боснийское агентство, которое присоединилось к организации "национального дня" Республики Сербской, теперь подлежит замораживанию активов и не может вести бизнес с британскими компаниями.

По словам заместителя министра иностранных дел Британии Лео Докерти, Mania запятнало свою репутацию, получив выгоду от незаконного события, раскалывающего общество, – одностороннего провозглашения Республики Сербской в 1992 году.

"Наши сегодняшние действия должны стать предупреждением для других, будь то политики или бизнесмены, которые стремятся дестабилизировать страну", – сказал Докерти.

В пресс-релизе говорится, что Додик и другие деятели энтитета ранее использовали это мероприятие как средство для продвижения сепаратистской риторики в нарушение конституции страны, отрицания геноцида в Сребенице и прославления военных преступников, осужденных за преступления против человечности.

Ранее два американских истребителя пролетали над Боснией в знак поддержки целостности балканской страны из-за все более сепаратистской политики пророссийского лидера боснийских сербов Милорада Додика.

Перед этим посольство США в Сараево заявило, что эти действия в рамках учений являются примером передового военного сотрудничества, которое способствует миру и безопасности на Западных Балканах, а также демонстрирует приверженность Соединенных Штатов к обеспечению территориальной целостности Боснии и Герцеговины перед лицом сепаратистской активности.

В конце декабря Милорад Додик в очередной раз объявил об угрозах провозгласить независимость в случае принятия высоким представителем международного сообщества в БиГ закона о собственности.

На заявления Додика отреагировал офис высокого представителя в БиГ, напомнив, что субъекты Боснии и Герцеговины по Конституции не имеют права на отделение. В посольстве США в Сараево также пообещали, что не "будут стоять в стороне".

А министр внутренних дел Федерации БиГ Рамо Исак, комментируя угрозы президента Республики Сербской, заявил: если Додик объявит независимость в 11:00, то уже в 11:01 окажется за решеткой.

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