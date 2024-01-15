Міністра фінансів Німеччини освистали на протесті фермерів у Берліні

Тисячі фермерів знову зібралися в Берліні, щоб висловити протест проти запланованого припинення пільг на дизельне паливо для сільського господарства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Окрім вимоги зберегти пільги, протестувальники на акції також висловили фундаментальне невдоволення політикою уряду.

На мітинг прийшов міністр фінансів Крістіан Лінднер – фермери зустріли його з гнівом.

Політика СДПН голосно ображали і освистали. Під свист і крики протесту Лінднер вийшов до трибуни, але через шум зміг виступити лише після заспокійливого звернення президента асоціації фермерів Йоахіма Руквіда. Присутні фермери продовжували супроводжувати його промову гучними вигуками "Геть!", гудками і свистом.

Лінднер відреагував заспокійливо. "Я розумію протести", – сказав міністр фінансів.

Він заявив, що вражений образом протестуючих фермерів та їхньою солідарністю: "Ваш протест є законним і мирним".

Лінднер сказав, що вже багато років виступає за незалежне підприємництво, як у фермерів і що сільське господарство заслуговує на повагу всього суспільства. "Я хочу, щоб політики довіряли фермерам, а не намагалися втручатися в їхній бізнес", – сказав він.

Під час виступу знову і знову лунали гасла, спрямовані проти федерального міністра фінансів. Його називали "брехуном" і "лицеміром". Один з демонстрантів запалив димову шашку.

Лінднер не пообіцяв жодних поступок щодо дизпалива для аграріїв. "Я не можу обіцяти їм більше державної допомоги з федерального бюджету сьогодні", – сказав він. Але може бути більше свободи для компаній і менше бюрократії, додав він.

Фермери ще у грудні почали протести. Зокрема, колона з понад 1500 тракторів блокувала головну дорогу, що веде до Бранденбурзьких воріт. Протести почалися після того, як урядова коаліція Німеччини погодила бюджет країни на 2024 рік після місяця напружених переговорів на тлі кризи, що пов'язана з виникненням "діри" у бюджеті на 60 мільярдів євро. Серед іншого, у бюджеті передбачалося скасування пільг для фермерів.

Раніше у січні уряд оголосив про часткові зміни своєї позиції. Замість скасування податкових пільг на дизельне пальне для фермерів це планують робити поступово протягом кількох років.