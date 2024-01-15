Министра финансов Германии освистали на протесте фермеров в Берлине

Тысячи фермеров снова собрались в Берлине, чтобы выразить протест против запланированного прекращения льгот на дизельное топливо для сельского хозяйства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Кроме требования сохранить льготы, протестующие на акции также выразили фундаментальное недовольство политикой правительства.

На митинг пришел министр финансов Кристиан Линднер – фермеры встретили его с гневом.

Политика СДПГ громко оскорбляли и освистывали. Под свист и крики протеста Линднер вышел к трибуне, но из-за шума смог выступить лишь после успокаивающего обращения президента ассоциации фермеров Йоахима Руквида. Собравшиеся фермеры продолжали сопровождать его речь громкими возгласами "Долой!", гудками и свистом.

Линднер отреагировал успокаивающе. "Я понимаю протесты", – сказал министр финансов.

Он заявил, что поражен образом протестующих фермеров и их солидарностью: "Ваш протест является законным и мирным".

Линднер сказал, что уже много лет выступает за независимое предпринимательство, как у фермеров и что сельское хозяйство заслуживает уважения всего общества. "Я хочу, чтобы политики доверяли фермерам, а не пытались вмешиваться в их бизнес", – сказал он.

Во время выступления снова и снова звучали лозунги, направленные против федерального министра финансов. Его называли "лжецом" и "лицемером". Один из демонстрантов зажег дымовую шашку.

Линднер не пообещал никаких уступок по дизтопливу для аграриев. "Я не могу обещать им больше государственной помощи из федерального бюджета сегодня", – сказал он. Но может быть больше свободы для компаний и меньше бюрократии, добавил он.

Фермеры еще в декабре начали протесты. В частности, колонна из более 1500 тракторов блокировала главную дорогу, ведущую к Бранденбургским воротам. Протесты начались после того, как правительственная коалиция Германии согласовала бюджет страны на 2024 год после месяца напряженных переговоров на фоне кризиса, связанного с возникновением "дыры" в бюджете на 60 миллиардов евро. Среди прочего, в бюджете предусматривалась отмена льгот для фермеров.

Ранее в январе правительство объявило о частичных изменениях своей позиции. Вместо отмены налоговых льгот на дизельное топливо для фермеров это планируют делать постепенно в течение нескольких лет.