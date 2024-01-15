Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прокоментував рішення Лондона про завдання разом із союзниками військових ударів по пов'язаних з Іраном хуситах в Ємені.

Як пише "Європейська правда", про це заявив, повідомляє Bloomberg.

За його словами, Британія прагне "деескалації напруженості" в Червоному морі та приєдналася до авіаударів США по позиціях повстанців-хуситів в Ємені, які атакують комерційні судна, як "крайній захід".

"Ми зіткнулися з ескалацією нападів хуситів на комерційне судноплавство та військовий корабель Королівського військово-морського флоту. Це неприйнятно", – зазначив Сунак.

Він додав, Британія вжила пропорційних і цілеспрямованих заходів проти військових цілей хуситів, щоб надіслати чіткий сигнал про неприйнятність такої поведінки.

"Це був крайній захід, якого було вжито після завершення вичерпних дипломатичних заходів, у тому числі в Радбезі ООН. Тепер я думаю, що хусити повинні усвідомити міжнародний осуд того, що вони роблять, та припинити свої дії. Але ми, звичайно, без вагань захищатимемо нашу безпеку там, де це буде потрібно", – наголосив Сунак.

Речник прем'єра Макс Блейн заявив журналістам під час брифінгу в понеділок, що повітряні удари "підірвали" можливості хуситів. Він сказав, що Британія контактує з судноплавними фірмами та іншими компаніями, які постраждали від напруженості в Червоному морі.

Водночас лідер опозиційних лейбористів Кір Стармер заявив, що він підтримує повітряні удари по хуситах, але вважає, що Сунак повинен "викласти справу", якщо він планує подальші дії.

Він вказав, що існує різниця між терміновими "одноразовими" операціями та "тривалою кампанією", яка, за його словами, повинна вимагати більшого залучення парламенту.

Раніше міністр оборони Грант Шаппс заявив, що Британія спостерігатиме за ситуацією у Червоному морі, перш ніж ухвалювати рішення про завдання нових військових ударів по пов'язаних з Іраном хуситах в Ємені.

Минулого тижня Британія взяла участь у повітряних ударах по Ємену під проводом США проти сил хуситів у відповідь на їхні багатомісячні напади на судноплавство в Червоному морі.

Водночас Британія не була задіяна в операції наступного дня, коли американські війська завдали нового удару.

Після цих ударів хусити у неділю випустили протикорабельну крилату ракету в бік американського есмінця в південній частині Червоного моря. Її збив американський винищувач.