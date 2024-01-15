Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прокомментировал решение Лондона о нанесении вместе с союзниками военных ударов по связанным с Ираном хуситам в Йемене.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил, сообщает Bloomberg.

По его словам, ВБритания стремится к "деэскалации напряженности" в Красном море и присоединилась к авиаударам США по позициям повстанцев-хуситов в Йемене, которые атакуют коммерческие суда, как "крайняя мера".

"Мы столкнулись с эскалацией нападений хуситов на коммерческое судоходство и военный корабль Королевского военно-морского флота. Это неприемлемо", – отметил Сунак.

Он добавил, Британия приняла пропорциональные и целенаправленные меры против военных целей хуситов, чтобы послать четкий сигнал о неприемлемости такого поведения.

"Это была крайняя мера, которая была принята после завершения исчерпывающих дипломатических мер, в том числе в Совбезе ООН. Теперь я думаю, что хуситы должны осознать международное осуждение того, что они делают, и прекратить свои действия. Но мы, конечно, без колебаний будем защищать нашу безопасность там, где это потребуется", – подчеркнул Сунак.

Представитель премьера Макс Блейн заявил журналистам во время брифинга в понедельник, что воздушные удары "подорвали" возможности хуситов. Он сказал, что Великобритания контактирует с судоходными фирмами и другими компаниями, которые пострадали от напряженности в Красном море.

В то же время лидер оппозиционных лейбористов Кир Стармер заявил, что он поддерживает воздушные удары по хуситам, но считает, что Сунак должен "изложить дело", если он планирует дальнейшие действия.

Он указал, что существует разница между срочными "одноразовыми" операциями и "длительной кампанией", которая, по его словам, должна требовать большего вовлечения парламента.

Ранее министр обороны Грант Шаппс заявил, что Британия будет наблюдать за ситуацией в Красном море, прежде чем принимать решение о нанесении новых военных ударов по связанным с Ираном хуситам в Йемене.

На прошлой неделе Великобритания приняла участие в воздушных ударах по Йемену под руководством США против сил хуситов в ответ на их многомесячные нападения на судоходство в Красном море.

В то же время Британия не была задействована в операции на следующий день, когда американские войска нанесли новый удар.

После этих ударов хуситы в воскресенье выпустили противокорабельную крылатую ракету в сторону американского эсминца в южной части Красного моря. Ее сбил американский истребитель.