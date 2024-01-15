Експрем’єрка Фінляндії Санна Марін офіційно розлучилась із чоловіком

Окружний суд фінської провінції Пірканмаа 15 січня остаточно схвалив заяву про розлучення колишньої прем’єрки Фінляндії Санни Марін та її чоловіка Маркуса Райкконена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на STT.

Рішення суду означає, що Марін і Райкконен офіційно перестають бути у шлюбі.

Заяву про розлучення подружжя подало ще у травні 2023 року. Але, згідно із фінським законодавством, має спливти шестимісячний період, перш ніж пара може почати судовий процес розлучення.

Експрем’єрка Фінляндії разом із чоловіком подали таку заяву 2 січня.

Санна Марін і Маркус Райкконен були разом 19 років. Вони одружилися у 2020 році і мають спільну доньку.

Марін у 2019 році стала наймолодшою прем’єркою Фінляндії та Європи. Вона пішла у відставку з посади голови уряду після виборів 2023-го, а у вересні – також склала депутатський мандат через призначення стратегічним радником Інституту Тоні Блера.