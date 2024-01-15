Экс-премьер Финляндии Санна Марин официально развелась с мужем

Окружной суд финской провинции Пирканмаа 15 января окончательно одобрил заявление о разводе бывшего премьера Финляндии Санны Марин и ее мужа Маркуса Райкконена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на STT.

Решение суда означает, что Марин и Райкконен официально перестают быть в браке.

Заявление о разводе супруги подали еще в мае 2023 года. Но, согласно финскому законодательству, должен истечь шестимесячный период, прежде чем пара может начать судебный бракоразводный процесс.

Экс-премьер Финляндии вместе с мужем подали такое заявление 2 января.

Санна Марин и Маркус Райкконен были вместе 19 лет. Они поженились в 2020 году и имеют общую дочь.

Марин в 2019 году стала самым молодым премьером Финляндии и Европы. Она ушла в отставку с поста главы правительства после выборов 2023-го, а в сентябре – также сложила депутатский мандат из-за назначения стратегическим советником Института Тони Блэра.