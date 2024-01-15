Єврокомісар дорікає Німеччині за "самостійність" в питанні допомоги Україні

Єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон звинуватив Німеччину в тому, що вона робить недостатньо для підтримки спільних зусиль ЄС з надання військової допомоги Україні, а натомість зосередилася на наданні двосторонньої підтримки Києву.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

"Сьогодні ми бачимо, що Німеччина намагається діяти самостійно, це нікого не ввело в оману, і, зокрема, вона намагається припинити підтримку Європейського фонду миру", – сказав Бретон журналістам у Парижі.

Ця заява пролунала на тлі публічних закликів Берліна іншим країнам-членам ЄС збільшити військові постачання в Україну, тоді як в приватних розмовах, зазначає Politico, ФРН ставить під сумнів те, як працює Європейський фонд миру (EPF).

EPF є позабюджетним механізмом фінансування військових місій ЄС, а також допомоги союзникам, таким як Україна, шляхом відшкодування країнам витрат на озброєння, що надсилається Києву. Країни-члени сплачують внески пропорційно до свого валового національного доходу, і Німеччина є найбільшим платником.

Офіційні особи в Берліні висловили розчарування тим, що EPF часто використовується для відшкодування країнам ЄС витрат на надання Україні зброї з їхніх наявних військових запасів.

Німеччина, зокрема, вважає, що країни з великою оборонною промисловістю, такі як Франція чи Іспанія, повинні зосередитися на розміщенні нових замовлень у своїх оборонних підрядників для нарощування виробництва нових видів озброєнь та боєприпасів для України.

Бретон, який представляє Францію, також заявив, що ЄС має стати менш залежним від захисту США. Париж також зацікавлений у тому, щоб європейські країни купували зброю в європейських компаній та менше покладалися на Штати, зазначив єврокомісар.

"Ми повинні бути готові до того, щоб захистити себе незалежно від США: "Всі аспекти (оборони) повинні бути взяті до уваги", – додав він.

Раніше Бретон висунув ідею створити оборонний фонд Європейського Союзу в розмірі 100 мільярдів євро та закликав наростити виробництво зброї, аби зрівнятись із потенціалом РФ.

"Я переконаний, що ми це зробимо", – сказав він, додавши, що лідери ЄС обговорять це питання на саміті 1 лютого. Рішення про виділення грошей з бюджету ЄС на оборонну промисловість має схвалити саме Європейська рада.

Єврокомісар також заявляв, що досягнення мети у вигляді постачання Україні мільйона артилерійських снарядів до весни 2024 року вимагатиме скорочення експорту до країн, що не є членами ЄС, і тиску урядів країн-членів на власну збройну промисловість для нарощування виробництва.

Раніше "ЄвроПравда" розповідала, як зусилля Європи, спрямовані на збільшення виробництва озброєнь і допомогу Україні у боротьбі з російським вторгненням, зіткнулися з несподіваною перешкодою в особі німецької місцевої влади.