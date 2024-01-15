Еврокомиссар упрекает Германию за "самостоятельность" в вопросе помощи Украине

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон обвинил Германию в том, что она делает недостаточно для поддержки совместных усилий ЕС по оказанию военной помощи Украине, а вместо этого сосредоточилась на предоставлении двусторонней поддержки Киеву.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

"Сегодня мы видим, что Германия пытается действовать самостоятельно, это никого не ввело в заблуждение, и, в частности, она пытается прекратить поддержку Европейского фонда мира", – сказал Бретон журналистам в Париже.

Это заявление прозвучало на фоне публичных призывов Берлина другим странам-членам ЕС увеличить военные поставки в Украину, тогда как в частных разговорах, отмечает Politico, ФРГ ставит под сомнение то, как работает Европейский фонд мира (EPF).

EPF является внебюджетным механизмом финансирования военных миссий ЕС, а также помощи союзникам, таким как Украина, путем возмещения странам расходов на вооружение, которое направляется Киеву. Страны-члены платят взносы пропорционально своему валовому национальному доходу, и Германия является крупнейшим плательщиком.

Официальные лица в Берлине выразили разочарование тем, что EPF часто используется для возмещения странам ЕС расходов на предоставление Украине оружия из их имеющихся военных запасов.

Германия, в частности, считает, что страны с крупной оборонной промышленностью, такие как Франция или Испания, должны сосредоточиться на размещении новых заказов у своих оборонных подрядчиков для наращивания производства новых видов вооружений и боеприпасов для Украины.

Бретон, представляющий Францию, также заявил, что ЕС должен стать менее зависимым от защиты США. Париж также заинтересован в том, чтобы европейские страны покупали оружие у европейских компаний и меньше полагались на Штаты, отметил еврокомиссар.

"Мы должны быть готовы к тому, чтобы защитить себя независимо от США: "Все аспекты (обороны) должны быть приняты во внимание", – добавил он.

Ранее Бретон выдвинул идею создать оборонный фонд Европейского Союза в размере 100 миллиардов евро и призвал нарастить производство оружия, чтобы сравниться с потенциалом РФ.

"Я убежден, что мы это сделаем", — сказал он, добавив, что лидеры ЕС обсудят этот вопрос на саммите 1 февраля. Решение о выделении денег из бюджета ЕС на оборонную промышленность должен одобрить именно Европейский совет.

Еврокомиссар также заявлял, что достижение цели в виде поставки Украине миллиона артиллерийских снарядов до весны 2024 года потребует сокращения экспорта в страны, не являющиеся членами ЕС, и давления правительств стран-членов на собственную оружейную промышленность для наращивания производства.

Ранее "ЕвроПравда" рассказывала, как усилия Европы, направленные на увеличение производства вооружений и помощь Украине в борьбе с российским вторжением, столкнулись с неожиданным препятствием в лице немецких местных властей.