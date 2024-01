Глава Пентагону, якого виписали з лікарні, поки працюватиме з дому

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що поки працює дистанційно з дому через свій стан здоров’я і прагне якнайшвидше повернутися до роботи у звичайному режимі.

Як повідомляє "Європейська правда", коротку заяву він опублікував у Twitter, її розмістила також пресслужба відомства.

"Я вдячний за чудову допомогу, яку мені надали у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда і хочу подякувати чудовим лікарям і персоналу догляду за їхній професіоналізм і чудову підтримку. Вдячний також за усі добрі побажання швидкого одужання.

Доки я продовжую відновлюватись і виконую свої обов’язки з дому, я дуже хочу повністю відновитися і якнайшвидше повернутися у Пентагон", – заявив Остін.

I want to thank the doctors and nursing staff at Walter Reed for their professionalism and superb support during my stay. Now, as I continue to recuperate and perform my duties from home, I’m eager to fully recover and return as quickly as possible to the Pentagon.…