Глава Пентагона, которого выписали из больницы, пока будет работать из дома

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что пока работает дистанционно из дома из-за своего состояния здоровья и стремится как можно быстрее вернуться к работе в обычном режиме.

Как сообщает "Европейская правда", короткое заявление он опубликовал в Twitter, его разместила также пресс-служба ведомства.

"Я благодарен за прекрасную помощь, которую мне оказали в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и хочу поблагодарить замечательных врачей и персонал ухода за их профессионализм и замечательную поддержку. Благодарен также за все добрые пожелания скорейшего выздоровления.

Пока я продолжаю восстанавливаться и выполняю свои обязанности из дома, я очень хочу полностью восстановиться и как можно быстрее вернуться в Пентагон", – заявил Остин.

I want to thank the doctors and nursing staff at Walter Reed for their professionalism and superb support during my stay. Now, as I continue to recuperate and perform my duties from home, I’m eager to fully recover and return as quickly as possible to the Pentagon.…