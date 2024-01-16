Глава Пентагона, которого выписали из больницы, пока будет работать из дома

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что пока работает дистанционно из дома из-за своего состояния здоровья и стремится как можно быстрее вернуться к работе в обычном режиме.

Как сообщает "Европейская правда", короткое заявление он опубликовал в Twitter, его разместила также пресс-служба ведомства.

"Я благодарен за прекрасную помощь, которую мне оказали в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и хочу поблагодарить замечательных врачей и персонал ухода за их профессионализм и замечательную поддержку. Благодарен также за все добрые пожелания скорейшего выздоровления.

Пока я продолжаю восстанавливаться и выполняю свои обязанности из дома, я очень хочу полностью восстановиться и как можно быстрее вернуться в Пентагон", – заявил Остин.

I want to thank the doctors and nursing staff at Walter Reed for their professionalism and superb support during my stay. Now, as I continue to recuperate and perform my duties from home, I’m eager to fully recover and return as quickly as possible to the Pentagon.… — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) January 15, 2024

Напомним, в понедельник главу Пентагона выписали из больницы в понедельник после двух недель лечения осложнений, которые возникли после операции из-за рака простаты. Дальнейшие прогнозы для него положительные. В ведомстве сообщили, что врачи рекомендовали Остину первое время работать удаленно.

Остин имеет полный доступ к необходимым защищенным средствам связи и принимал активное участие в координации авиаударов США по объектам хуситов в Йемене, находясь в больнице.

Ранее в США возникла значительная огласка вокруг госпитализации главы Пентагона из-за того, что Байден и топ-чиновники Белого дома первое время даже не знали, что Остин в больнице.