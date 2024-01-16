Спікерка парламенту Латвії прибула з візитом в Україну

У вівторок вранці до України з візитом прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня.

Про це повідомили у Верховній Раді, пише "Європейська правда".

На вокзалі Мієріню зустріла заступниця голови українського парламенту Олена Кондратюк. Вона відзначила, що це перший офіційний візит Мієріні в Україну.

"Цей візит ще більше зміцнить дружній альянс між нашим країнами і парламентами", – зазначила Кондратюк.

Нагадаємо, раніше Мієріня заявляла, що російська агресія є глобальною загрозою, відповідь на яку також має бути глобальною.

Додамо, нещодавно під час візиту президента України Володимира Зеленського до Латвії українські та латвійські урядовці підписали угоду про технічне та фінансове співробітництво, а також меморандум щодо співробітництва у сфері оборони й безпеки.