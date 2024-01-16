Спикер парламента Латвии прибыла с визитом в Украину

Во вторник утром в Украину с визитом прибыла спикер Сейма Латвии Дайга Миериня.

Об этом сообщили в Верховной Раде, пишет "Европейская правда".

На вокзале Миериню встретила заместитель председателя украинского парламента Елена Кондратюк. Она отметила, что это первый официальный визит Миерини в Украину.

"Этот визит еще больше укрепит дружественный альянс между нашим странами и парламентами", – отметила Кондратюк.

Напомним, ранее Дайга Миериня заявляла, что российская агрессия является глобальной угрозой, ответ на которую также должен быть глобальным.

Добавим, недавно во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Латвию украинские и латвийские чиновники подписали соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве, а также меморандум о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности.