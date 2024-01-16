Региональный лидер немецких правопопулистов спровоцировал расистский скандал

Лидер правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" в земле Северный Рейн-Вестфалия Мартин Винценц спровоцировал расистский скандал во время своего выступления на приеме политической силы в городе Дуйсбург.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

Комментируя темы "запрета на высказывания" и "отмены культуры", он поднял вопрос о том, что разрешено говорить, и позволил себе расистскую шутку, которую зал встретил смехом.

"Лучший юмор – это черный юмор. Такой же черный, как курьер Amazon, который приносит вам посылки", – сказал Винценц.

Гости, которые бурно аплодировали, очевидно, думали, что находятся на мероприятии среди своих, ведь многие СМИ не допустили на мероприятие. Впрочем, один журналист снял эти реплики на видео и позже выложил в сеть.

Многие пользователи возмутились сообщением Винценца в Twitter (X), назвав комментарии политика "отвратительными". По сообщениям СМИ, против политика уже возбудили уголовное дело за разжигание ненависти.

В течение прошлых выходных десятки тысяч немцев вышли на акции протеста против идей правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" в разных городах.

К акции в Потсдаме с 10 тысячами человек присоединились канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок.

Поводом для демонстрации стало расследование немецких журналистов о встрече политиков "Альтернативы для Германии" и членов других правых организаций, на которой обсуждали идею массовой депортации из страны лиц иммигрантского происхождения.

Напомним, во второй половине 2023 года ультраправая "Альтернатива для Германии" стабильно занимала второе или даже первое место в рейтингах, отражая разочарование немцев политикой действующего коалиционного правительства во главе с Олафом Шольцем.

Уже три федеральные земли объявили партию правоэкстремистской.

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