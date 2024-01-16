У Сербії стався вибух на заводі з виробництва вибухівки, є загиблі

У Сербії стався вибух на заводі "Траял" у місті Крушевац, внаслідок якого одна людина загинула і четверо постраждали.

Про це повідомляє РТС, пише "Європейська правда".

Вибух стався близько 9 години ранку 16 січня в одному з цехів під час виробничого процесу.

За даними Міністерства внутрішніх справ, одна людина загинула і четверо госпіталізовані з пораненнями. Пожежу, що почалася після вибуху, локалізували.

Місцеві мешканці кажуть про дуже сильну детонацію, від якої тряслися вікна і двері.

Згодом директорка лікарні у Крушеваці повідомила ЗМІ, що один постраждалий – у важкому стані.

Наразі невідомо, чи вони були співробітниками, чи випадково опинились поруч з територією заводу на момент вибуху.

Керівництво заводу ще не давало коментарів щодо інциденту.

Це не перший нещасний випадок на фабриці, хоча перший за досить тривалий час. У 2001 році внаслідок вибуху загинули 5 працівників, сім років потому десятеро отримали поранення внаслідок вибуху.

Нагадаємо, у травні в Сербії стався вибух на заводі боєприпасів в іншому місті, тоді отримала поранення працівниця.

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