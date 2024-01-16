В Сербии произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки, есть погибшие
В Сербии произошел взрыв на заводе "Траял" в городе Крушевац, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали.
Об этом сообщает РТС, пишет "Европейская правда".
Взрыв произошел около 9 часов утра 16 января в одном из цехов во время производственного процесса.
По данным Министерства внутренних дел, один человек погиб и четверо госпитализированы с ранениями. Пожар, начавшийся после взрыва, локализовали.
Местные жители говорят об очень сильной детонации, от которой тряслись окна и двери.
Впоследствии директор больницы в Крушеваце сообщила СМИ, что один пострадавший – в тяжелом состоянии.
Пока неизвестно, были ли они сотрудниками или случайно оказались рядом с территорией завода на момент взрыва.
Руководство завода еще не давало комментариев относительно инцидента.
Это не первый несчастный случай на фабрике, хотя первый за достаточно длительное время. В 2001 году в результате взрыва погибли пять работников, семь лет спустя десять получили ранения в результате взрыва.
Напомним, в мае в Сербии произошел взрыв на заводе боеприпасов в другом городе, тогда получила ранения работница.
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