Прем’єр Бельгії, яка головує в ЄС, попередив про тест демократії на виборах у США

Прем’єр-міністр Бельгії, яка в першому півріччі 2024 року головує в Раді Євросоюзу, Александер де Кроо заявив, що під час виборів у США в листопаді випробовуватимуться основи демократії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

"Не лише вибори до Європарламенту (в червні 2024 року) будуть піддані випробуванню, але й вибори до Конгресу США та американського президента", – зазначив він під час виступу перед законодавчим органом ЄС.

За його словами, якщо 2024 рік знову принесе "Америка понад усе", то це дійсно більше, ніж будь-коли, означатиме: "Європа сама по собі".

Таким чином він натякнув на роботу адміністрації експрезидента США Дональда Трампа у 2017-2021 роках, коли відносини Штатів з Європою різко погіршилися через майже безперервні трансатлантичні суперечки про торгівлю, безпеку та військову співпрацю, які підірвали довіру між сторонами.

Де Кроо вказав, що ЄС має швидко навчитися більше стояти на своєму, і що в разі перемоги Трампа в листопаді, "ми, як європейці, не повинні боятися цієї перспективи, а маємо прийняти її".

Прем'єр Бельгії виступив через кілька годин після переконливої перемоги колишнього президента США на республіканських кокусах в Айові.

Він отримав 51% підтримки виборців, що проголосували.

Результат Трампа відображає його популярність серед республіканських виборців – навіть після двох імпічментів, його ролі в штурмі Капітолія 6 січня 2021 року і попри 91 кримінальне обвинувачення.

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