Премьер председательствующей в ЕС Бельгии предупредил о тесте демократии на выборах в США

Премьер-министр Бельгии, которая в первом полугодии 2024 года председательствует в Совете Евросоюза, Александер де Кроо заявил, что во время выборов в США в ноябре будут испытываться основы демократии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

"Не только выборы в Европарламент (в июне 2024 года) будут подвергнуты испытанию, но и выборы в Конгресс США и американского президента", – отметил он во время выступления перед законодательным органом ЕС.

По его словам, если 2024 год снова принесет "Америка превыше всего", то это действительно больше, чем когда-либо, будет означать: "Европа сама по себе".

Таким образом он намекнул на работу администрации экс-президента США Дональда Трампа в 2017-2021 годах, когда отношения Штатов с Европой резко ухудшились из-за почти непрерывных трансатлантических споров о торговле, безопасности и военном сотрудничестве, которые подорвали доверие между сторонами.

Де Кроо указал, что ЕС должен быстро научиться больше стоять на своем, и что в случае победы Трампа в ноябре, "мы, как европейцы, не должны бояться этой перспективы, а должны принять ее".

Премьер Бельгии выступил через несколько часов после убедительной победы бывшего президента США на республиканских кокусах в Айове.

Он получил 51% поддержки проголосовавших избирателей.

Результат Трампа отражает его популярность среди республиканских избирателей – даже после двух импичментов, его роли в штурме Капитолия 6 января 2021 года и несмотря на 91 уголовное обвинение.

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