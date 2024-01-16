55% греков поддерживают однополые браки

Опрос общественного мнения в Греции, проведенный в связи с тем, что законопроект о разрешении однополых браков, как ожидается, вскоре поступит в парламент, показал, что почти 55% греков поддерживают эту инициативу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

В частности, опрос, проведенный компанией Marc, показал, что 41,9% респондентов поддерживают законодательство, которое позволяет однополые браки – предоставляя полные права супругам, в отличие от ограничений, связанных с нынешним институтом гражданского партнерства, – и 12,9% "скорее всего" согласны с запланированным законом.

Категорически против однополых браков выступают 35,1% респондентов, еще 7,4% сказали, что они "скорее всего" не согласны, и лишь 2,7% решили не отвечать.

На вопрос, следует ли разрешить гей-парам усыновлять детей, "которые сейчас находятся в интернатных учреждениях", чуть менее 53% респондентов высказались в поддержку, 40,6% – против, а количество колеблющихся составило 6,5%.

Настроения заметно изменились, однако, в вопросе о том, следует ли разрешить однополым парам иметь детей через суррогатное материнство, 65,6% респондентов высказались против этой идеи и только 29,6% поддержали ее.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис ранее подтвердил намерения властей легализовать однополые браки, а также разрешить однополым парам усыновлять детей.

Как и большинство стран Европейского Союза, Греция признает гражданские партнерства – соответствующее решение приняли еще в 2015 году, когда у власти была левая партия СИРИЗА. При Мицотакисе правительство Греции отменило запрет на донорство крови для гомосексуальных мужчин и прекратило практику так называемых "операций по нормализации пола" у интерсекс-детей.

В Эстонии однополые пары получили возможность подать заявление на бракосочетание с 1 января 2024 года.