У Німеччині закликали готуватися до повернення Трампа до влади

Після перемоги колишнього американського президента Дональда Трампа на перших республіканських праймериз німецькі політики закликали уряд підготуватися до можливості ще одного його президентського терміну в США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

За словами високопоставленого депутата від консервативного опозиційного блоку ХДС/ХСС Юргена Хардта, "настав час готуватися до президента Трампа".

"Німецький уряд більше не може ігнорувати внутрішньополітичні події в Сполучених Штатах. США є занадто важливим партнером для цього", – сказав він.

Ще один представник ХДС/ХСС Торстен Фрай зауважив, що було б "безвідповідально входити в таку ситуацію настільки непідготовленим", адже Бундесвер має бути готовий до війни та здатен захистити себе, а підготовку до цивільної оборони Німеччини також треба посилити.

Фрай додав, що ХДС/ХСС готовий до переговорів з лівоцентристським коаліційним урядом канцлера Олафа Шольца про те, як позиціонувати Німеччину як сильну та стійку державу.

Інший політик ХДС, експерт з міжнародних відносин Норберт Реттген заявив виданню Tagesspiegel, що Німеччина та ЄС повинні підготуватися до Трампа, нарощуючи виробництво озброєнь, "щоб Україна могла захистити себе від російського нападу навіть без допомоги США".

"Від цього залежить свобода Європи", – зазначив Реттген.

Водночас віцеголова партії "Зелених" Агнешка Бруггер наголосила, що більш радикальна політика США за Трампа матиме негативні наслідки для міжнародної безпеки, солідарності та поваги до міжнародного права.

Нинішні дебати в Конгресі США щодо подальшої військової допомоги Україні показують, наскільки небезпечним для європейської безпеки є ізоляціонізм значної частини Республіканської партії, йдеться в її заяві.

"Тому сьогодні ще більш необхідно, щоб Німеччина надсилала ще більш сильні й довгострокові суттєві сигнали підтримки Україні з центру Європи, а ЄС швидко зміцнював свою здатність діяти та свій суверенітет, особливо в питаннях зовнішньої політики й політики безпеки", – вказала вона.

Напередодні Трамп здобув переконливу перемогу на перших республіканських президентських праймериз в Айові в понеділок. Він отримав 51% підтримки виборців, що проголосували.

Результат Трампа відображає його популярність серед республіканських виборців – навіть після двох імпічментів, його ролі в штурмі Капітолія 6 січня 2021 року і попри 91 кримінальне обвинувачення.

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