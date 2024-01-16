В Германии призвали готовиться к возвращению Трампа к власти

После победы бывшего американского президента Дональда Трампа на первых республиканских праймериз немецкие политики призвали правительство подготовиться к возможности еще одного его президентского срока в США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

По словам высокопоставленного депутата от консервативного оппозиционного блока ХДС/ХСС Юргена Хардта, "пришло время готовиться к президенту Трампу".

"Немецкое правительство больше не может игнорировать внутриполитические события в Соединенных Штатах. США являются слишком важным партнером для этого", – сказал он.

Еще один представитель ХДС/ХСС Торстен Фрай отметил, что было бы "безответственно входить в такую ситуацию настолько неподготовленным", ведь Бундесвер должен быть готов к войне и способен защитить себя, а подготовку к гражданской обороне Германии также надо усилить.

Фрай добавил, что ХДС/ХСС готов к переговорам с левоцентристским коалиционным правительством канцлера Олафа Шольца о том, как позиционировать Германию как сильное и устойчивое государство.

Другой политик ХДС, эксперт по международным отношениям Норберт Реттген заявил изданию Tagesspiegel, что Германия и ЕС должны подготовиться к Трампу, наращивая производство вооружений, "чтобы Украина могла защитить себя от российского нападения даже без помощи США".

"От этого зависит свобода Европы", – отметил Реттген.

В то же время вице-председатель партии "Зеленых" Агнешка Бруггер отметила, что более радикальная политика США при Трампе будет иметь негативные последствия для международной безопасности, солидарности и уважения к международному праву.

Нынешние дебаты в Конгрессе США относительно дальнейшей военной помощи Украине показывают, насколько опасным для европейской безопасности является изоляционизм значительной части Республиканской партии, говорится в ее заявлении.

"Поэтому сегодня еще более необходимо, чтобы Германия посылала еще более сильные и долгосрочные существенные сигналы поддержки Украине из центра Европы, а ЕС быстро укреплял свою способность действовать и свой суверенитет, особенно в вопросах внешней политики и политики безопасности", – указала она.

Накануне Трамп одержал убедительную победу на первых республиканских президентских праймериз в Айове в понедельник. Он получил 51% поддержки проголосовавших избирателей.

Результат Трампа отражает его популярность среди республиканских избирателей – даже после двух импичментов, его роли в штурме Капитолия 6 января 2021 года и несмотря на 91 уголовное обвинение.

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