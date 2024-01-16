Німецька опозиція хоче голосування в Бундестазі за постачання Україні Taurus

Найбільша опозиційна партія Німеччини Християнсько-демократичний союз (ХДС) посилює тиск на федеральний уряд з метою надання Україні крилатих ракет Taurus.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Лідер фракції ХДС Фрідріх Мерц оголосив у Берліні, що парламентська група партії хоче завтра вдень внести до Бундестагу пропозицію про резолюцію, якою таке постачання буде поставлено на голосування.

Голосування має відбутися після доповіді уповноваженої з питань оборони Єви Хьогль від Соціал-демократичної партії Німеччини.

"Ми оцінюємо ситуацію в Україні як все більш критичну", – сказав Мерц. За його словами, українські військові наразі не мають "жодної перспективи" відтіснити російські війська.

Мерц вважає, що крилаті ракети Taurus могли б зробити свій внесок у це.

Деякі члени уряду, які нещодавно висловилися за постачання Taurus всупереч позиції канцлера від СДПН Олафа Шольца, могли б "підкріпити свої слова діями" під час поіменного голосування, сказав Мерц.

Раніше голова ХДС укотре закликав канцлера Олафа Шольца припинити зволікання з постачанням крилатих ракет Taurus в Україну.

Водночас кілька провідних представників партій Бундестагу з питань оборони висловились за надання Україні далекобійних ракет Taurus для ударів по цілях на території Росії – позиція, яку федеральний уряд раніше називав неприйнятною.

Повідомляли, що після масованих ракетних ударів РФ по Україні голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн також закликала дати Україні ракети Taurus. Депутатка вказала, що наразі Україна гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".

Водночас в уряді Німеччини продовжують відмовлятися від постачання далекобійних ракет Taurus Україні.