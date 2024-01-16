Немецкая оппозиция хочет голосования в Бундестаге за поставки Украине Taurus

Крупнейшая оппозиционная партия Германии Христианско-демократический союз (ХДС) усиливает давление на федеральное правительство с целью предоставления Украине крылатых ракет Taurus.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Лидер фракции ХДС Фридрих Мерц объявил в Берлине, что парламентская группа партии хочет завтра днем внести в Бундестаг предложение о резолюции, которой такая поставка будет поставлена на голосование.

Голосование должно состояться после доклада уполномоченной по вопросам обороны Евы Хёгль от Социал-демократической партии Германии.

"Мы оцениваем ситуацию в Украине как все более критическую", – сказал Мерц. По его словам, украинские военные пока не имеют "никакой перспективы" оттеснить российские войска.

Мерц считает, что крылатые ракеты Taurus могли бы внести свой вклад в это.

Некоторые члены правительства, которые недавно высказались за поставки Taurus вопреки позиции канцлера от СДПГ Олафа Шольца, могли бы "подкрепить свои слова действиями" во время поименного голосования, сказал Мерц.

Ранее председатель ХДС в очередной раз призвал канцлера Олафа Шольца прекратить промедление с поставкой крылатых ракет Taurus в Украину.

В то же время несколько ведущих представителей партий Бундестага по вопросам обороны высказались за предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus для ударов по целям на территории России – позиция, которую федеральное правительство ранее называло неприемлемой.

Сообщалось, что после массированных ракетных ударов РФ по Украине председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн также призвала дать Украине ракеты Taurus. Депутат указала, что сейчас Украина остро нуждается в "боеприпасах для артиллерии, Taurus и запчасти для крупной техники, которую мы поставляем".

В то же время в правительстве Германии продолжают отказываться от поставок дальнобойных ракет Taurus Украине.