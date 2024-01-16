Качинському знову оголосили догану за образу Туска

Голова колишньої партії влади Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський 16 січня отримав догану від комітету з питань етики Сейму за те, що назвав прем’єр-міністра Дональда Туска "німецьким агентом".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Качинського покарали за слова 11 грудня після обрання Туск прем’єром Польщі. Той нагадав, як за влади "ПіС" провладні ЗМІ постійно говорили, наче він постійно їздить "до Берліна", та присвятив перемогу своєї партії на виборах обом дідам, які провели Другу світову війну в концтаборах.

"Я не знаю, ким були ваші дідусь і бабуся, але знаю одне: ви німецький агент", – сказав тоді Качинський.

Сеймовий комітет з етики, розглянувши заяву президента "ПіС" 16 січня, оголосив йому догану – це найвища санкція, яку він може накласти на депутата. Сам Качинський не прийшов на засідання комітету.

Минулого року голову вже опозиційної партії Польщі так само покарали в Сеймі за те, що він назвав Дональда Туска "ворогом народу", якому варто було б "залишитись у Німеччині".

Голова "ПіС" не вперше потрапляв у поле зору Сейму через свої скандальні заяви – наприклад про жінок, які мало народжують, бо "заливають за комір".

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