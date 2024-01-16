ЗМІ: США вразили протикорабельні ракети хуситів під час нового удару у Ємені

Американські військові у вівторок завдали нового удару по чотирьох протикорабельних балістичних ракетах бойовиків-хуситів в Ємені.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили Reuters два американських посадовці.

Удар США став останнім кроком проти пов'язаного з Іраном угруповання, яке націлилося на судноплавство в Червоному морі.

Один з посадовців сказав, що ракети були уражені, тому що їх готували для націлювання на кораблі в регіоні. Удар США був завданий на наступний день після того, як сили хуситів влучили протикорабельною балістичною ракетою в суховантаж Gibraltar Eagle, що належить і експлуатується Сполученими Штатами.

Напади хуситів на судноплавство в Червоному морі продовжуються навіть після того, як минулого тижня США і Велика Британія розпочали першу хвилю ударів, спрямованих на послаблення потенціалу хуситів.

Але на відміну від перших американських ударів минулого тижня, які були спрямовані проти заздалегідь запланованих цілей, удари у вівторок продемонстрували, що американські військові будуть активно діяти проти військового потенціалу хуситів, як тільки його виявлять.

Нагадаємо, постійні представники країн-членів Європейського Союзу 16 січня схвалили створення військово-морської місії ЄС із захисту морського судноплавства у Червоному морі, якому загрожують атаки повстанців-хуситів із Ємену.

Свою місію в Червоному морі вже розгорнули США. У грудні розпочалась операція Prosperity Guardian, яка складається зі спеціальної коаліції до 20 партнерів.