СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене

Американские военные во вторник нанесли новый удар по четырем противокорабельным баллистическим ракетам боевиков-хуситов в Йемене.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили Reuters два американских чиновника.

Удар США стал последним шагом против связанной с Ираном группировки, которая нацелилась на судоходство в Красном море.

Один из чиновников сказал, что ракеты были поражены, потому что их готовили для нацеливания на корабли в регионе. Удар США был нанесен на следующий день после того, как силы хуситов попали противокорабельной баллистической ракетой в сухогруз Gibraltar Eagle, принадлежащий и эксплуатируемый Соединенными Штатами.

Нападения хуситов на судоходство в Красном море продолжаются даже после того, как на прошлой неделе США и Великобритания начали первую волну ударов, направленных на ослабление потенциала хуситов.

Но в отличие от первых американских ударов на прошлой неделе, которые были направлены против заранее запланированных целей, удары во вторник продемонстрировали, что американские военные будут активно действовать против военного потенциала хуситов, как только его обнаружат.

Напомним, постоянные представители стран-членов Европейского Союза 16 января одобрили создание военно-морской миссии ЕС по защите морского судоходства в Красном море, которому угрожают атаки повстанцев-хуситов из Йемена.

Свою миссию в Красном море уже развернули США. В декабре началась операция Prosperity Guardian, которая состоит из специальной коалиции до 20 партнеров.