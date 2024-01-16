У Молдові оголосили вирок двом українцям, які ввезли в динаміку авто понад 440 тисяч євро

Молдовський суд визнав винними двох громадян України у незаконному ввезенні в країну близько 9 мільйонів молдовських леїв, або понад 440 тисяч євро, і засудив їх до дев’яти років позбавлення волі.

Про це 16 січня сповістила Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю та в особливих справах Молдови (PCCOCS), пише "Європейська правда".

Обвинувачених – двох громадян України з Одеської області – затримали 13 квітня 2023 року на в'їзді до міста Чимішлія на півдні Молдови.

У двох їхніх авто правоохоронці виявили понад 440 тисяч євро, які чоловіки намагалися незаконно ввести в країну, сховавши під динаміки й не задекларувавши на митниці.

За клопотанням прокуратури Молдови обом чоловікам спершу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який згодом неодноразово продовжувався. Після вироку їх доправили відбувати покарання до колонії з зали суду.

Окремо суд постановив конфіскувати незаконно ввезені кошти на користь держбюджету, а також два авто контрабандистів вартістю 140 і 240 тисяч леїв. У прокуратурі Молдови кажуть, що дев’ять мільйонів леїв – це одна з найбільших сум, конфіскованих на користь держави за раз.

Засуджені ще можуть оскаржити рішення в суді, додали в PCCOCS.

Нагадаємо, у грудні чоловіка з Кишинева, який рік тому телефоном повідомив про гранату в домі, де проживає президентка Молдови Майя Санду, засудили до одного року та восьми місяців позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії-поселенні.