В Молдове объявили приговор двум украинцам, ввезшим в динамику авто более 440 тысяч евро

Молдавский суд признал виновными двух граждан Украины в незаконном ввозе в страну около 9 миллионов молдавских леев, или более 440 тысяч евро, и приговорил их к девяти годам лишения свободы.

Об этом 16 января известила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и по особым делам Молдовы (PCCOCS), пишет "Европейская правда".

Обвиняемые – двое граждан Украины из Одесской области – были задержаны 13 апреля 2023 года на въезде в город Чимишлия на юге Молдовы.

В двух их автомобилях правоохранители обнаружили более 440 тысяч евро, которые мужчины пытались незаконно ввести в страну, спрятав под динамики и не задекларировав на таможне.

По ходатайству прокуратуры Молдовы обоим мужчинам сначала избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, которая впоследствии неоднократно продолжалась. После приговора их доставили отбывать наказание в колонию из зала суда.

Отдельно суд постановил конфисковать незаконно ввозимые средства в пользу госбюджета, а также два авто контрабандистов стоимостью 140 и 240 тысяч леев. В прокуратуре Молдовы говорят, что девять миллионов леев – это одна из самых больших сумм, конфискованных в пользу государства за раз.

Осужденные еще могут оспорить решение в суде, добавили в PCCOCS.

Напомним, в декабре мужчину из Кишинева, который год назад по телефону сообщил о гранате в доме, где проживает президент Молдовы Майя Санду, приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.