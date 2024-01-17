Макрон пообіцяв значні реформи у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про широкий спектр реформ на тлі зменшення своєї підтримки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Під час тривалої пресконференції глава держави зосередився на повсякденних проблемах виборців, включаючи школи та вартість життя, підтвердивши, що він хоче перегорнути сторінку минулорічної пенсійної та імміграційної реформ, які викликали суперечки.

"Франція буде сильнішою в цьому світі потрясінь, якщо ми будемо більш згуртованими. Я переконаний, що в нас є всі ресурси, необхідні для досягнення успіху", – зазначив Макрон.

Президент підтвердив плани щодо зниження податків для середнього класу та заявив, що електроенергія залишатиметься значно дешевшою, ніж у деяких сусідніх країнах, але не надав жодних подробиць.

"Багато наших співвітчизників заробляють занадто багато, щоб отримати допомогу, але недостатньо, щоб жити добре", – сказав Макрон, додавши, що хоче вирішити цю проблему.

Він підтвердив свої плани досягти повної зайнятості, пообіцявши нові реформи для досягнення цієї мети, включаючи кращу допомогу безробітним у пошуку роботи, а також більш суворе ставлення до тих, хто відмовляється від пропозицій роботи.

Президент також сказав, що будуть проведені реформи системи охорони здоров'я, щоб забезпечити людям кращий доступ до лікарів, що є головною проблемою для багатьох французів, але висловився досить розпливчасто щодо того, як цього буде досягнуто.

Макрон пообіцяв, що попросить свій уряд розпочати більш ліберальні реформи для стимулювання економіки, заявивши, що Франція повинна "виробляти більше" та "впроваджувати більше інновацій".

"Франція стане сильнішою, якщо поверне собі фінансову незалежність", – сказав він.

Глава держави також вказав, що планують вжити заходів, які включатимуть регулювання часу, який діти проводять з гаджетами, обмовившись, що поки що не може уточнити, як це буде зроблено.

Макрон також оголосив, що приблизно в 100 школах буде випробувана шкільна форма, додавши, що буде більше уроків громадянської освіти, та що всі діти в молодших класах повинні мати доступ до театральних гуртків. Батьківська відпустка, за його словами, буде коротшою, ніж зараз, але краще оплачуватись.

Нещодавно у Франції призначили нового прем’єр-міністра Габріеля Атталя, який став наймолодшим очільником уряду в історії країни.

Як повідомлялось, його попередниця Елізабет Борн у понеділок, 8 січня, подала до Єлисейського палацу заяву про відставку. Разом із прем'єркою у відставку подав увесь склад уряду Франції, але до призначення нового вони продовжували виконувати обов'язки.

Чутки про відставку голови французького уряду в місцевих ЗМІ регулярно згадувались в останні дні на тлі невдоволеності населення реформами Макрона.

62-річна Елізабет Борн була призначена на посаду голови уряду Франції у травні 2022 року, після перемоги президента на виборах, і стала другою жінкою на цій посаді в історії країни.