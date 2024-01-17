Макрон пообещал значительные реформы во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о широком спектре реформ на фоне уменьшения своей поддержки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Во время длительной пресс-конференции глава государства сосредоточился на повседневных проблемах избирателей, включая школы и стоимость жизни, подтвердив, что хочет перевернуть страницу прошлогодней пенсионной и иммиграционной реформ, которые вызвали споры.

"Франция будет сильнее в этом мире потрясений, если мы будем более сплоченными. Я убежден, что у нас есть все ресурсы, необходимые для достижения успеха", – отметил Макрон.

Президент подтвердил планы по снижению налогов для среднего класса и заявил, что электроэнергия будет оставаться значительно дешевле, чем в некоторых соседних странах, но не представил никаких подробностей.

"Многие наши соотечественники зарабатывают слишком много, чтобы получить пособие, но недостаточно, чтобы жить хорошо", – сказал Макрон, добавив, что хочет решить эту проблему.

Он подтвердил свои планы достичь полной занятости, пообещав новые реформы для достижения этой цели, включая лучшую помощь безработным в поиске работы, а также более строгое отношение к тем, кто отказывается от предложений работы.

Президент также сказал, что будут проведены реформы системы здравоохранения, чтобы обеспечить людям лучший доступ к врачам, что является главной проблемой для многих французов, но высказался довольно расплывчато о том, как это будет достигнуто.

Макрон пообещал, что попросит свое правительство начать более либеральные реформы для стимулирования экономики, заявив, что Франция должна "производить больше" и "внедрять больше инноваций".

"Франция станет сильнее, если вернет себе финансовую независимость", – сказал он.

Глава государства также указал, что планируют принять меры, которые будут включать регулирование времени, которое дети проводят с гаджетами, оговорившись, что пока не может уточнить, как это будет сделано.

Макрон также объявил, что примерно в 100 школах будет опробована школьная форма, добавив, что будет больше уроков гражданского образования, и что все дети в младших классах должны иметь доступ к театральным кружкам. Отпуск по уходу за ребенком, по его словам, будет короче, чем сейчас, но лучше оплачиваться.

Недавно во Франции назначили нового премьер-министра Габриэля Атталя, который стал самым молодым главой правительства в истории страны.

Как сообщалось, его предшественница Элизабет Борн в понедельник, 8 января, подала в Елисейский дворец заявление об отставке. Вместе с премьером в отставку ушел весь состав правительства.

Слухи об отставке главы французского правительства в местных СМИ регулярно упоминались в последние дни на фоне недовольства населения реформами Макрона.

62-летняя Элизабет Борн была назначена на должность главы правительства Франции в мае 2022 года, после победы президента на выборах, и стала второй женщиной на этом посту в истории страны.