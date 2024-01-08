Французькі ЗМІ спекулюють, що прем’єрку Франції скоро можуть відправити у відставку

На тлі падіння рейтингу уряду Франції через непопулярні реформи французькі ЗМІ обговорюють можливість відставки прем’єр-міністерки Елізабет Борн уже в понеділок, 8 січня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації RFI.

У політичній системі Франції президент визначає загальний курс, тоді як прем'єр-міністр відповідає за повсякденне управління урядом. Це означає, що глави уряду часто приймають на себе відповідальність за політичні провали.

За 20 місяців на посаді прем'єр-міністерки 62-річна Елізабет Борн – друга жінка-голова уряду Франції – проштовхнула ключові реформи у сфері пенсійного забезпечення та імміграції, ухваливши близько 30 нових законів.

Водночас через їхню непопулярність і загальне невдоволення громадськістю фігурою Борн Макрон в останні дні консультувався зі своїм оточенням, зокрема міністром фінансів Бруно Ле Мером та експрем'єром Едуардом Філіпом щодо можливих кадрових рішень.

Один із радників президента Франції заявив місцевим ЗМІ, що той "фіналізує свій вибір" і що "все зрушиться з місця на початку тижня, ймовірно, з призначенням нового прем'єр-міністра в понеділок".

Серед імовірних наступників Борн французькі медіа називають різних кандидатів. Це може бути міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, близький до Макрона колишній міністр сільського господарства Жюльєн Денорманді чи міністр освіти Габріель Атталь.

Не виключений, однак, і варіант, за якого Макрон утримається від зміни голови уряду.

Французькі ЗМІ окремо повідомили в понеділок, що прем’єр-міністерка Франції мала розмову з президентом у Єлисейському палаці в обід, що може свідчити про наміри Макрона призначити її наступника.

Нагадаємо, 66% жителів Франції виступають за зміну голови уряду Елізабет Борн, що є одним із найбільших показників за останні майже десять років.