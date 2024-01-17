Російськомовні Фінляндії оскаржили рішення уряду закрити кордон з РФ 

Група російськомовних жителів Фінляндії звернулася до Вищого адміністративного суду зі скаргою на останнє рішення уряду про закриття східного кордону до 11 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Раніше скарги також подавалися на попередні рішення про тимчасове закриття КПП на кордоні з РФ.

На думку тих, хто звернувся, такі рішення дискримінують російськомовну меншину і порушують основні права.

Вони також вказують, що регулярний перетин східного кордону для роботи, бізнесу, навчання або сімейних зв'язків є для російськомовних частиною звичного способу життя, тому закриття кордону, серед іншого, обмежує право на свободу пересування.

Вищий адміністративний суд контролює законність рішень влади.

Водночас у Гельсінкі в суботу 13 січня відбувся мітинг російськомовних на підтримку закриття кордонів з Росією.

Минулої п’ятниці уряд Фінляндії вчергове продовжив термін закриття усіх КПП на кордоні з Росією до 11 лютого. Кордон був закритий у зв’язку з тим, що російські прикордонники почали безперешкодно випускати шукачів притулку.

У Фінляндії виникли занепокоєння, що РФ збирається повторити сценарій міграційного тиску на країну за прикладом режиму Лукашенка у 2021 році.

Детально про те, як Росія штучно створює міграційну кризу на кордоні Фінляндії, читайте у статті "Фінляндія тримає оборону".