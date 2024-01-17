Русскоязычные Финляндии обжаловали решение правительства закрыть границу с РФ

Группа русскоязычных жителей Финляндии обратилась в Высший административный суд с жалобой на последнее решение правительства о закрытии восточной границы до 11 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

Ранее жалобы также подавались на предыдущие решения о временном закрытии КПП на границе с РФ.

По мнению обратившихся, такие решения дискриминируют русскоязычное меньшинство и нарушают основные права.

Они также указывают, что регулярное пересечение восточной границы для работы, бизнеса, учебы или семейных связей является для русскоязычных частью привычного образа жизни, поэтому закрытие границы, среди прочего, ограничивает право на свободу передвижения.

Высший административный суд контролирует законность решений властей.

В то же время в Хельсинки в субботу 13 января состоялся митинг русскоязычных в поддержку закрытия границ с Россией.

В прошлую пятницу правительство Финляндии в очередной раз продлило срок закрытия всех КПП на границе с Россией до 11 февраля. Граница была закрыта в связи с тем, что российские пограничники начали беспрепятственно выпускать искателей убежища.

В Финляндии возникли опасения, что РФ собирается повторить сценарий миграционного давления на страну по примеру режима Лукашенко в 2021 году.

Подробно о том, как Россия искусственно создает миграционный кризис на границе Финляндии, читайте в статье "Финляндия держит оборону".