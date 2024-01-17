Прем’єрка Естонії прокоментувала можливість позбавлення громадян РФ виборчого права в країні

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас пояснила, що позбавлення всіх громадян Росії виборчого права потребує часу, оскільки для цього необхідно змінити конституцію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Кая Каллас відповіла на запитання членкині Рійгікогу (парламенту) Рійни Солман про затримку з позбавленням громадян Росії та Білорусі права голосувати. Каллас пояснила, що метою коаліції було призупинити виборче право вищеназваних осіб швидко, не змінюючи конституцію, щоб громадяни держав-агресорів не могли голосувати в Естонії, поки не закінчиться повномасштабна війна в Україні.

За словами Каллас, запропоноване спочатку рішення з юридичного погляду було аналогічним призупиненню виборчого права ув'язнених.

"Це було б т. зв. швидким рішенням, яке встигло б набути чинності до виборів до зборів місцевих самоврядувань у 2025 році. Тепер як президент, так і канцлер права стверджують, що це неможливо зробити без зміни конституції", – пояснила Каллас.

"Яким буде наш наступний крок? Міністерство юстиції проведе новий аналіз, представить новий варіант, як це можна зробити шляхом зміни конституції. Можливо, Рійгікогу справді підтримає цей варіант переважною кількістю голосів. Як відомо, конституцію ми можемо змінити або дуже значною більшістю, або двома наступними один за одним складами", – зазначила Каллас.

Влітку естонські ЗМІ підрахували, що у разі реалізації ініціативи про позбавлення права голосу на місцевих виборах громадян країн-агресорів це може торкнутися близько 69 тисяч іноземців в Естонії.

Перед цим Мін’юст Естонії підготував проєкт закону про тимчасове позбавлення права голосу на місцевих виборах громадян країн, які Естонія або Європарламент визнали країнами-агресорами. Це Росія та Білорусь як її сателіт.