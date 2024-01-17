Премьер Эстонии прокомментировала возможность лишения граждан РФ избирательного права в стране

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объяснила, что лишение всех граждан России избирательного права требует времени, поскольку для этого необходимо изменить конституцию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Кая Каллас ответила на вопрос члена Рийгикогу (парламента) Рийны Солман о задержке с лишением граждан России и Беларуси права голосовать. Каллас объяснила, что целью коалиции было приостановить избирательное право вышеназванных лиц быстро, не меняя конституцию, чтобы граждане государств-агрессоров не могли голосовать в Эстонии, пока не закончится полномасштабная война в Украине.

По словам Каллас, предложенное изначально решение с юридической точки зрения было аналогичным приостановлению избирательного права заключенных.

"Это было бы так называемое быстрое решение, которое успело бы вступить в силу до выборов в собрание местных самоуправлений в 2025 году. Теперь как президент, так и канцлер права утверждают, что это невозможно сделать без изменения конституции", – пояснила Каллас.

"Каким будет наш следующий шаг? Министерство юстиции проведет новый анализ, представит новый вариант, как это можно сделать путем изменения конституции. Возможно, Рийгикогу действительно поддержит этот вариант подавляющим количеством голосов. Как известно, конституцию мы можем изменить или очень значительным большинством, или двумя следующими друг за другом составами", – отметила Каллас.

Летом эстонские СМИ подсчитали, что в случае реализации инициативы о лишении права голоса на местных выборах граждан стран-агрессоров это может коснуться около 69 тысяч иностранцев в Эстонии.

Перед этим Минюст Эстонии подготовил проект закона о временном лишении права голоса на местных выборах граждан стран, которые Эстония или Европарламент признали странами-агрессорами. Это Россия и Беларусь как ее сателлит.