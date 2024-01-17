Коалиционные переговоры в Нидерландах потерпели очередную неудачу из-за миграционных разногласий

Переговоры о создании нового правительства Нидерландов вокруг антиисламского лидера Герта Вилдерса потерпели неудачу в среду, когда иммиграционный вопрос разделил партии, участвующие в создании коалиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

"У нас проблема", – заявил Вилдерс журналистам в Гааге утром после того, как сенаторы от ключевой нидерландской политической партии, участвующей в коалиционных переговорах, решили поддержать закон, который может заставить муниципалитеты принимать у себя искателей убежища.

Сенаторы от Народной партии за свободу и демократию (VVD) поддержали это предложение во вторник вечером. Нижняя палата парламента уже одобрила план, известный как "Закон о распределении", цель которого – более справедливо распределить тысячи искателей убежища по всей стране. Вилдерс выступает категорически против.

"Партия свободы" Вилдерса (PVV) получила больше всего мест на выборах, что позволило ему возглавить формирование коалиции после четырех предыдущих правительств во главе с лидером VVD Марком Рютте, который уходит в отставку.

Решение сенаторов VVD было принято несмотря на оппозицию со стороны нового лидера партии Дилан Ешильгёз-Зегериус – бывшей искательницы убежища, которая ведет переговоры с Вилдерсом и двумя другими партийными лидерами о контурах новой коалиции.

Вилдерс проводил предвыборную кампанию, обещая радикально ограничить иммиграцию, и он уже давно является откровенным критиком законодательства, которое, как выглядит, будет одобрено на голосовании в Сенате на следующей неделе.

Цель законодательства – заставить муниципалитеты Нидерландов предоставлять временное жилье искателям убежища, которые имеют высокие шансы на получение статуса беженца.

Сейчас многие муниципалитеты отказываются предоставлять такие помещения. Это привело к кризису в существующих центрах для искателей убежища, особенно в северном городе Тер-Апель, где летом 2022 года из-за переполненности сотни новоприбывших были вынуждены ночевать за пределами приемного центра.

Ешильгёз-Зегериус заявила, что не хочет, чтобы ее партия была в коалиции с PVV Вилдерса, но готова поддержать правительство во главе с Вилдерсом. Другими двумя партиями, которые участвуют в переговорах, являются реформистский "Новый общественный договор" и "Гражданское движение фермеров". Вместе эти четыре партии имеют значительное большинство в 150-местной нижней палате парламента Нидерландов.

Но и Ешильгёз-Зегериус, и лидер "Нового социального договора" Питер Омтцигт выразили обеспокоенность тем, что некоторые меры Вилдерса являются неконституционными. В качестве уступки, направленной на развеивание этих опасений, на прошлой неделе Вилдерс отозвал законопроект о запрете мечетей, исламских школ и Корана.

В декабре Герт Вилдерс, который был сторонником Владимира Путина, заявил, что не поддерживает президента РФ.

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