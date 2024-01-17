ЄС повторив заклик до негайного звільнення Навального і всіх політичних в’язнів в РФ

Європейський Союз виступив із заявою з нагоди третьої різниці арешту російського опозиціонера Алєксєя Навального по поверненні з Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

З часу арешту Навального Європейський Союз уважно стежить за розвитком подій у його справі. ЄС неодноразово найрішучішим чином засуджував усі політично мотивовані рішення проти нього за дії, які є законною політичною та антикорупційною діяльністю.

Як йдеться у заяві, Навальний продовжує відбувати політично мотивовані вироки, які становлять понад 30 років. Він зазнає постійного жорстокого поводження з великими ризиками для життя і грубих порушень його прав людини. Минулого року його перевели до однієї з найвіддаленіших виправних колоній в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в Сибіру в спробі ізолювати його від решти світу.

"Це є яскравим свідченням того, що російська правова система продовжує використовуватися проти Навального і того, наскільки російська влада боїться його, в тому числі в контексті триваючої агресивної війни Росії проти України і президентських виборів в Росії, що відбудуться в березні", – вважають у ЄС.

ЄС також шкодує, що три адвокати, які захищають Навального, були додані до російського списку "терористів та екстремістів" за політично вмотивованими звинуваченнями в листопаді 2023 року.

"ЄС повторює свій заклик до негайного і безумовного звільнення Навального і всіх політичних в'язнів у Росії, включаючи Юрія Дмитрієва, Владіміра Кара-Мурзу, Іллю Яшина, Алєксєя Горінова, Лілію Чанишеву, Ксенію Фадєєву та Івана Сафронова", – йдеться у заяві.

"Політичне керівництво Росії несе відповідальність за безпеку, здоров'я і благополуччя Навального та інших ув'язнених, і воно буде притягнуте до відповідальності. ЄС нагадує, що заборона тортур є абсолютною згідно з міжнародним правом", – наголошують у ЄС.

Нагадаємо, влітку під санкції Канади потрапили високопосадовці російського уряду, судової системи та слідчого комітету, а також три суди, включно з Басманним районним судом Москви, безпосередньо причетні до судів над Владіміром Кара-Мурзою та Алексєєм Навальним.

Також Державний департамент США вніс до санкційного списку чотирьох оперативників Федеральної служби безпеки Росії, причетних до отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального три роки тому.