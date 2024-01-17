ЕС повторил призыв к немедленному освобождению Навального и всех политических заключенных в РФ

Европейский Союз выступил с заявлением по случаю третьей разницы ареста российского оппозиционера Алексея Навального по возвращении из Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Со времени ареста Навального Европейский Союз внимательно следит за развитием событий по его делу. ЕС неоднократно решительным образом осуждал все политически мотивированные решения против него за действия, которые являются законной политической и антикоррупционной деятельностью.

Как говорится в заявлении, Навальный продолжает отбывать политически мотивированные приговоры, которые составляют более 30 лет. Он подвергается постоянному жестокому обращению с большими рисками для жизни и грубым нарушениям его прав человека. В прошлом году его перевели в одну из самых отдаленных исправительных колоний в Ямало-Ненецком автономном округе в Сибири в попытке изолировать его от остального мира.

"Это является ярким свидетельством того, что российская правовая система продолжает использоваться против Навального и того, насколько российские власти боятся его, в том числе в контексте продолжающейся агрессивной войны России против Украины и президентских выборов в России, которые состоятся в марте", – считают в ЕС.

ЕС также сожалеет, что три адвоката, защищающие Навального, были добавлены в российский список "террористов и экстремистов" по политически мотивированным обвинениям в ноябре 2023 года.

"ЕС повторяет свой призыв к немедленному и безусловному освобождению Навального и всех политических заключенных в России, включая Юрия Дмитриева, Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина, Алексея Горинова, Лилию Чанышеву, Ксению Фадееву и Ивана Сафронова", – говорится в заявлении.

"Политическое руководство России несет ответственность за безопасность, здоровье и благополучие Навального и других заключенных, и оно будет привлечено к ответственности. ЕС напоминает, что запрет пыток является абсолютным согласно международному праву", – отмечают в ЕС.

Напомним, летом под санкции Канады попали высокопоставленные чиновники российского правительства, судебной системы и следственного комитета, а также три суда, включая Басманный районный суд Москвы, непосредственно причастные к судам над Владимиром Кара-Мурзой и Алексеем Навальным.

Также Государственный департамент США внес в санкционный список четырех оперативников Федеральной службы безопасности России, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального три года назад.