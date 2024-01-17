Сейм Польши лишил иммунитета скандального антиукраинского депутата

В среду Сейм Польши снял неприкосновенность с депутата антиукраинской "Конфедерации" Гжегожа Брауна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Прокуратура намерена предъявить Брауну обвинения по семи пунктам, касающихся действий, совершенных между 2022 и 2023 годами, в том числе тушение ханукальных свечей в Сейме огнетушителем.

Регламентная комиссия Сейма ранее проголосовала за снятие неприкосновенности с Брауна. Представление о снятии неприкосновенности с политика "Конфедерации" представил на этом заседании окружной прокурор Варшавы Мариуш Дубовский.

Он сообщил, что Окружная прокуратура в Варшаве провела досудебное следствие, "в ходе которого были собраны доказательства, которые достаточно обосновывают подозрение в совершении преступления депутатом Гжегожем Брауном".

Прокурор указал, что обвинения против Брауна касаются, среди прочего, уничтожения имущества, нарушения телесной неприкосновенности и оскорбления объекта религиозного почитания.

По словам Брауна, сформулированные против него обвинения содержат "явные и очевидные инсинуации и контрфактические утверждения, не соответствующие реальному положению дел, материальной правде". Он утверждал, что материалы, изложенные в заявлении, содержат "сфабрикованные цитаты и вымыслы"; заявил, что некоторые из инкриминируемых ему деяний вообще не имели места, и это можно установить на основании аудио-видеозаписей.

Рассмотрение дела Брауна получило огласку после того, как 12 декабря прошлого года он использовал огнетушитель, чтобы потушить ханукальные свечи, которые были зажжены во время церемонии в Сейме.

"Конфедерация" – антиевропейская и антиукраинская политическая сила. Гжегож Браун ранее призывал "остановить бандеризацию Польши", а также заявил, что "нас не будут учить истории немцы и евреи".

Браун также известен пророссийскими взглядами: его часто цитируют российские СМИ, он оказался единственным депутатом, который в начале прошлого года не проголосовал в Сейме за резолюцию с обращением к ЕС и НАТО помочь Украине в войне с РФ, а также был причастен к антиукраинскому митингу в Варшаве, на который никто не пришел.