Новий король Данії на третій день правління опублікував книгу "Слово короля"

Новий король Данії Фредерік Х опублікував книгу під назвою "Слово короля" лише через три дні після того, як зійшов на престол.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У "Слові короля" Фредерік обговорює такі теми, як місце Данії у світі та стосунки з дружиною, королевою Марією. Книгу король написав разом із Єнсом Андерсеном – автором офіційної біографії Фредеріка. Вона ґрунтується на інтерв'ю, які король давав останні півтора року.

Позаяк вихід 110-сторінкової книги офіційно не анонсувався, а її назва відображає подію, що відбулась лиш кілька днів тому, вона викликала ажіотаж у данських ЗМІ.

В одному з розділів Фредерік Х розповідає, як у дитинстві йому було важко змиритися з тим, що стане королем Данії, тоді як він "просто хотів бути схожим на всіх інших хлопчиків мого віку".

"Я пам'ятаю свій 18-й день народження як щось схоже на кінець світу. Було відчуття, що все, що було веселим і захопливим, добігає кінця. На щастя, цього не сталося", – пише король Данії.

Він також розповідає, як разом із дружиною та дітьми щовечора молиться і як Марія допомогла йому подолати патріархальні упередження, засвоєні від покійного батька, принца Хенріка.

"Я багато чому навчився, маючи дружину, яка час від часу нагадує мені, що, звичайно, я не завжди маю рацію і що моїм словам не вірять автоматично тільки тому, що я чоловік у домі", – ідеться у "Слові короля".

Фредерік X замінив на троні свою матір, королеву Маргрете II, яка офіційно відреклася від престолу після 52 років правління.

Маргрете II збереже титул королеви після зречення. Вона стала першим монархом країни за майже 900 років, яка добровільно зреклася престолу.