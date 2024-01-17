Новый король Дании на третий день правления опубликовал книгу "Слово короля"

Новый король Дании Фредерик Х опубликовал книгу под названием "Слово короля" только через три дня после того, как взошел на престол.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В "Слове короля" Фредерик обсуждает такие темы, как место Дании в мире и отношения с женой, королевой Марией. Книгу король написал вместе с Йенсом Андерсеном – автором официальной биографии Фредерика. Она основывается на интервью, которые король давал последние полтора года.

Поскольку выход 110-страничной книги официально не анонсировался, а ее название отражает событие, которое произошло лишь несколько дней назад, она вызвала ажиотаж в датских СМИ.

В одном из разделов Фредерик Х рассказывает, как в детстве ему было трудно смириться с тем, что станет королем Дании, тогда как он "просто хотел быть похожим на всех других мальчиков моего возраста".

"Я помню свой 18-й день рождения как нечто похожее на конец света. Было ощущение, что все, что было веселым и увлекательным, подходит к концу. К счастью, этого не произошло", – пишет король Дании.

Он также рассказывает, как вместе с женой и детьми каждый вечер молится и как Мария помогла ему преодолеть патриархальные предубеждения, усвоенные от покойного отца, принца Хенрика.

"Я многому научился, имея жену, которая время от времени напоминает мне, что, конечно, я не всегда прав и что моим словам не верят автоматически только потому, что я мужчина в доме", – говорится в "Слове короля".

Фредерик X заменил на троне свою мать, королеву Маргрете II, которая официально отреклась от престола после 52 лет правления.

Маргрете II сохранит титул королевы после отречения. Она стала первым монархом страны за почти 900 лет, которая добровольно отреклась от престола.