Новий король Данії хоче стати "королем-об’єднавцем"

Новий король Данії Фредерік X, який офіційно зійшов на престол у неділю після зречення престолу його матір’ю, у своїй першій королівській промові висловив сподівання стати "королем-об’єднавцем".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Фредерік X замінив на троні свою матір, королеву Маргрете II, яка офіційно відреклася від престолу після 52 років правління.

Новий король офіційно сів на престол, коли у неділю Маргрете підписала декларацію про своє зречення під час засідання Державної ради в парламенті.

У Данії, одній з найстаріших монархій світу, немає коронації.

Нового короля пізніше проголосила прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен на балконі парламенту – замку Крістіансборг. Вона зробила це зі словам "Хай живе король Фредерік Х".

"Я сподіваюся стати королем-об'єднавцем завтрашнього дня. Це завдання, до якого я йшов все своє життя. Це завдання, яке я беру на себе з гордістю, повагою і радістю", – сказав Фредерік у своїй першій королівській промові з балкона, з якого відкривався вид на великий натовп веселих людей.

фотО: Reuters

"Мені потрібна вся підтримка, яку я можу отримати. Від моєї коханої дружини, від моєї родини, від вас і від того, хто вище нас. Я дивлюся в майбутнє з упевненістю, що я не один", – додав він.

До 55-річного Фредеріка на балконі приєдналися його дружина 51-річна Мері, яка народилася в Австралії і стала королевою, та їхні діти – 18-річний Крістіан, який є спадкоємцем престолу, 16-річна принцеса Ізабель і близнюки – принцеса Жозефіна і принц Вінсент, обом по 13 років.

При температурі, близькій до нуля, люди з усієї Данії з'їхалися до столиці, щоб стати свідками подій, що свідчить про величезну популярність монархії у майже шестимільйонній країні.

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Нові король і королева вступають на престол у час величезної суспільної підтримки та ентузіазму щодо монархії. Останнє опитування, проведене після того, як Маргрете оголосила, що вона зречеться престолу, показало, що 82% данців очікують, що Фредерік буде добре або дуже добре справлятися зі своєю новою роллю, в той час як 86% сказали те ж саме про Мері.

Маргрете ІІ, яка раніше заявляла, що залишиться на троні довічно, не назвала причину свого рішення зректися престолу. Але вона сказала, що серйозна операція на спині, яку вона перенесла в лютому минулого року, змусила її замислитися над своїм майбутнім.

Маргрете II збереже титул королеви після зречення. Вона стала першим монархом країни за майже 900 років, яка добровільно зреклася престолу.